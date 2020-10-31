Terör Kurbanlarını Savunma Derneği, Pakistan ve Fransa'da yaşanan terör olaylarını kınadı

Terör Kurbanlarını Savunma Derneği tarafından yapılan açıklamada, son günlerde Pakistan ve Fransa'da yapılan terör olaylarına işaret edilerek, 'Son günlerde Pakistan'da bir cami, Fransa'da ise bir kiliseye yapılan terör eylemlerinde 140'tan fazla suçsuz insan öldü veya yaralandı' denildi.

Bildiride şu ifadelere yer verildi:

'Kutsal mekanlara yapılan bu tür terör saldırıları ve diğer cinayetler bir kez daha dinler ile terör arasında hiçbir ilişkinin bulunmadığını ve dinlerin bizzat terör kurbanı olduğunu kanıtladı.

Bize göre terörizm yıllardır inanç aşırılığından geçerek gelişmekte olaran ülkelerin altyapısını yıkmak amacıyla bütük güçlerin iradesinin dayatılması doğrultusunda hareket eden bir kuruma dönüşmüş ve din ile terörü ilişkilendirmeye çalışan her türlü çaba, terörün arkasındaki politikacılara katkı sağlamaktadır.

Bu son terör saldırılarını kınayarak acılı ailelere başsağlığı diliyor ve tüm dinlerin liderleri ile aydınları ve şahsiyetleri terörizmin dinleri kötüye kullandığını gerçeğini açığa çıkarmaya davet ediyoruz'.

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