Irakçi ve Sedat Ünal görüştü

Geçen günlerde Bakü, Moskova ve Ermenistan’da temaslarda bulunan Irakçi, Ermenistan temasları sonrası dün gece Ankara’ya geldi.
Irakçi, Ankara’da ilk temasını Sedat Ünal ile yaptı.
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2012
Tahran, IRNA- İran’ın Karabağ konusundaki özel temsilcisi Seyyid Abbas Irakçi, dün akşam Ankara’da Türkiye Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Ünal ile görüştü.
Geçen günlerde Bakü, Moskova ve Ermenistan’da temaslarda bulunan Irakçi, Ermenistan temasları sonrası dün gece Ankara’ya geldi.
Irakçi, Ankara’da ilk temasını Sedat Ünal ile yaptı.
Twitter'da Takip Ediniz. https://twitter.com/Irna_Turkish
2012
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