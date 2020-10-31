31 Eki 2020 10:40
Journalist ID: 1942
News Code: 84093728
0 Persons

Irakçi ve Sedat Ünal görüştü

Irakçi ve Sedat Ünal görüştü

Tahran, IRNA- İran’ın Karabağ konusundaki özel temsilcisi Seyyid Abbas Irakçi, dün akşam Ankara’da Türkiye Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Ünal ile görüştü.

Geçen günlerde Bakü, Moskova ve Ermenistan’da temaslarda bulunan Irakçi, Ermenistan temasları sonrası dün gece Ankara’ya geldi.

Irakçi, Ankara’da ilk temasını Sedat Ünal ile yaptı.

Twitter'da Takip Ediniz.   https://twitter.com/Irna_Turkish

2012

yorumunuz

You are replying to: .
5 + 3 =