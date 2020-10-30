30 Eki 2020 22:09
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News Code: 84093355
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Hatibzade: Medeni hiç biri hırsızlığına iftihar etmez

Hatibzade: Medeni hiç biri hırsızlığına iftihar etmez

Tahran, IRNA- İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatibzade, ABD Adalet Bakanlığının İran aleyhindeki bildirisine yanıt olarak, Karayip korsanlarının yağmaladıkları ile onur duyduklarını fakat hiçbir medeni insanın hırsızlığı ile iftihar etmeyeceğini söyledi.

Hatibzade, Twitter hesabından yaptığı açıklamada bu konuyu belirtti.

Hatibzade, ‘’ Daha önce de söylediğim gibi el konulanlar İran’a ait değildi, fakat başka birisinin petrolü çalınmıştır. Hiçbir medeni insan hırsızlığı ile iftihar etmez. ‘’ diye yazdı.

Hatibzade, Amerika’ya hitaben, ‘’ Asi ABD rejimi, iddialarınızın aksine sizin baskı unsurlarınız her gün sınırlanmaktadır. Bu İran’ın seçimleri konusunda tam tersidir. Bunu Milli Güvenlik Müşavirinize sorabilirsiniz. ‘’ diye yazdı.

ABD, İran’a ait olduğunu iddia ettiği petrole geçen aylarda el koyduğunu duyurmuştu.

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