Hatibzade: Medeni hiç biri hırsızlığına iftihar etmez

Hatibzade, Twitter hesabından yaptığı açıklamada bu konuyu belirtti.

Hatibzade, ‘’ Daha önce de söylediğim gibi el konulanlar İran’a ait değildi, fakat başka birisinin petrolü çalınmıştır. Hiçbir medeni insan hırsızlığı ile iftihar etmez. ‘’ diye yazdı.

Hatibzade, Amerika’ya hitaben, ‘’ Asi ABD rejimi, iddialarınızın aksine sizin baskı unsurlarınız her gün sınırlanmaktadır. Bu İran’ın seçimleri konusunda tam tersidir. Bunu Milli Güvenlik Müşavirinize sorabilirsiniz. ‘’ diye yazdı.

ABD, İran’a ait olduğunu iddia ettiği petrole geçen aylarda el koyduğunu duyurmuştu.

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2012