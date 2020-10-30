Mehmet Görmez: İnsan topluluklarında temelli değişikliklere şahit olacağız

34. Uluslararası Vahdet Konferansında bir konuşma yapan Görmez, insanlığın bugüne kadar böyle şartlarla karşı karşıya kalmadığını ve insanlığın bu şartlar karşısında kendini teçhiz etme zamanının geldiğini söyledi.

Araştırmacılar ve Akademisyenlerin ilahi sünnetlerini algılayarak geçmiş, bugün ve gelecek için bunlardan yararlanmaları gerektiğini ifade eden Görmez, epidemiler tarihine bakıldığından bunların bazı olayları tetiklediklerini ve bazen eski düşüncelerin sonlandırıp yeni fikirler ve kültürler yarattıklarının görüldüğünü belirtti.

Görmez, ulema ve akademisyenlerin sosyal, siyasi, ekonomik, eğitim, ahlaki ve insani, çevre, bilim ve dini konulara yoğunlaşarak temel değişimleri öngörmeleri ve bunlarla ilgili yöntemler sunmaları gerektiğini söyledi.

34. Uluslararası Vahdet Konferansı video konferans yöntemiyle bugün Tahran’da başladı. Bu sene düzenlenen 34. Uluslararası Vahdet Konferansında İslam dünyasının 167 önemli şahsiyet katılmaktadır.

Konferansa 47 İslam ülkesinden katılımcılar olurken, konferansa katılımcılar 350 konuşma yapacaklardır.

Bu sene konferansa korona temalı birkaç seminer de düzenlenecektir.Konferans esnasında düzenlenecek diğer temalı seminerlerden biri de Filistin meselesi olacaktır. Konferans esnasında Şii ve Sünni 200 ulemanın Siyonist rejimle ilişkilerin normalleşmesinin haram sayıldığı fetva kitabı tanıtılacaktır.

Konferans Pazartesi akşamı sona erecektir.

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2012