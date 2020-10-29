Ruhani, 29 Ekim’i kutladı

Ruhani mesajında 29 Ekim’in İslam Peygamberinin kutlu doğum gününe denk gelmesinin Türkiye devleti ve milletine hayırlara vesile olmasını temenni etti.

Ruhani mesajında, ‘’ Mevcut uluslararası şartlarda ve Korona’nın etkili olduğu dönemde iki büyük komşu ülkenin işbirliğinin özellikle sağlık ve ticari alanındaki işbirliği daha çok önem kazanmaktadır. ‘’ dedi.

Ruhani mesajında Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sağlık ve başarı ve Türk halkına esenlikler temenni etti.

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2012