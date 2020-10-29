Galibaf: Siyonist rejimle ilişkilerin normalleşmesi uzun süreli olmayacak

Galibaf, 34. Vahdet Konferansı açılışında yaptığı açıklamada Siyonist rejimle ilişkilerini normalleştiren bazı İslam ülkeleri liderlerine hitaben, ‘’ Bu ülkelerin liderleri Siyonist rejimle ilişkilerin uzun sürmeyeceğini bilmeliler ve onların anlına sürülen kara leke kalacaktır. ‘’ dedi.

Galibaf, İslam ülkeleri arasındaki ortaklıkların çok fazla olduğunu ve bundan dolayı ayrışma için bir bahane olmadığını belirterek, Filistin meselesinin İslam dünyasının birinci meselesi olduğunu ve Filistine desteğin tüm Müslümanların birleşme noktası olduğunu söyledi.

İslam dünyası birlikteliğini hedef alan bazı çabalar olduğunu ifade eden Galibaf, bazı Müslüman ülke liderlerinin İslam birliğine sırt çevirerek, terörist ve sahte rejim Siyonist ile İslam ümmeti arasında ayrışmanın temelini attıklarını söyledi.

Galibaf, günümüz dünyasında Müslümanların savaş, istikrarsızlık, çatışma, ayrışma yerine barış, istikrar, refah, birliktelik ve Yeni İslam Medeniyetini canlandırmaya ihtiyaç duyduklarını söyledi.

Galibaf, Vahdet Haftasının İslam ümmetinin göstergesi olduğunu belirterek, görüş ayrılıklardan korkulmaması gerektiğini zira görüş ayrılıkların gerçek vahdete sebep olduğunu söyledi.

İran için İslami vahdetin değişmez bir strateji olduğunu ifade eden Galibaf, İslam vahdetinin sözde kalmaması ve hayata geçirilmesinin İran tarafından ispatlandığını söyledi.

Korona günümüzdeki korona sorununa değinerek, bu tehdidin yönetilmesi ile bunu İslam toplumunun birliği için bir fırsata çevrilebileceğini söyledi.

Bu sene düzenlenen 34. Uluslararası Vahdet Konferansında İslam dünyasının 167 önemli şahsiyet katılmaktadır.

Konferansa 47 İslam ülkesinden katılımcılar olurken, konferansa katılımcılar 350 konuşma yapacaklardır.

Bu sene konferansa korona temalı birkaç seminer de düzenlenecektir. Konferans esnasında düzenlenecek diğer temalı seminerlerden biri de Filistin meselesi olacaktır.

Konferans esnasında Şii ve Sünni 200 ulemanın Siyonist rejimle ilişkilerin normalleşmesinin haram sayıldığı fetva kitabı tanıtılacaktır.

Konferans Pazartesi akşamı sona erecektir.

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2012