Emir Abdullahiyan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada bu konuyu belirtti.

Emir Abdullahiyan, ‘’ Yemen mütecavizlerin oyun alanı değildir. Yemen’in geleceği tüm Yemenlilere aittir. İran’ın Sana’daki yeni büyükelçisinin faaliyete başlaması iki ülke arasındaki yapıcı ilişkilerde yeni sayfa açacaktır.’’ Diye yazdı.

İran’ın yeni Sana Büyükelçisi Hasan Ayrlu, Salı günü güven mektubunu Heşam Şeref Yenmen Milli Kurtarma Hükümeti Dışişleri Bakanına verdi.

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