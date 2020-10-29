34. Uluslararası Vahdet Konferansı başladı

Bu sene düzenlenen 34. Uluslararası Vahdet Konferansında İslam dünyasının 167 önemli şahsiyet katılmaktadır.

Konferansa 47 İslam ülkesinden katılımcılar olurken, konferansa katılımcılar 350 konuşma yapacaklardır.

Bu sene konferansa korona temalı birkaç seminer de düzenlenecektir.

Konferans esnasında düzenlenecek diğer temalı seminerlerden biri de Filistin meselesi olacaktır.

Konferans esnasında Şii ve Sünni 200 ulemanın Siyonist rejimle ilişkilerin normalleşmesinin haram sayıldığı fetva kitabı tanıtılacaktır.

Konferans Pazartesi akşamı sona erecektir.

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2012