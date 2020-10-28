Zarif: Tutuklu iki ajanın ABD ile takas edileceği yönündeki haberler asılsız

İran'ın ülkemizde tutuklu bulunan iki Amerikan ajanını ABD ile takas edileceği yönündeki haberlerinin mesnetsiz olduğunun altını çizen Zarif, 'Biz iki tarafın tüm tutuklularını takas etmesi önerisinde bulunduk. ABD'de ve diğer ülkelerde ABD'nin talimatı ile tutuklunan mahkumlarımız vardır. Bazılarının yasa dışı tutuklulukları son bulsa bile Amerikalılar onların ülkemize dönmesini engelliyor' diye konuştu.

Zarif, 'Bu doğrultuda iki ülkenin tüm esirlerinin tam olarak değişiminin gerçekleşmesi teklifinde bulunduk. Ancak iki ajanının ABD'ye takas edildiği haberleri büsbütün yalandır' diye ekledi.

Geçtiğimiz günlerde İran'da gözaltında bulunan iki casusun ABD'ye iade edileceği haberleri medyaya yansımıştı.

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