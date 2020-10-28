Suriye'nin Tahran Büyükelçisi Adnan Mahmud ile bir araya gelen Ayetullah Reisi, Suriye'nin Direniş Cephesi'ndeki konumunun öne çıktığını ifade ederek, 'Suriye'nin bölge ve dünyada başı yüce yapan şey, bu ülke devleti ile hükümetinin İsrail ve ABD yapımı tekfirci terör grupları ve İsrail rejimine karşı gösterdikleri direnişti. Bugün Suriye'nin adı direniş ile anılmaktadır' diye belirtti.

Suriye'nin ABD ve İsrail'e karşı iyi bir şekilde direndiğini ve bu direnişten de başı dik ve başarılı çıktığını kaydeden Ayetullah Reisi, düşmanların uyguladığı ekonomik savaşın ne Suriye ve ne İran'ı yolundan caydıramadığını ve nların komplolarının Direniş Ekseni'ni güçlendirdiğini ifade ederek, 'Suriye halkı ile Direniş Ekseni, sonunda başaracak ve ABD ile İsrail için sonsuz nefret devam edecek' diye konuştu.

Eskiden müzakere masaları ve özgürlükçü örgütlerin bölge için karar verdiğini dile getiren Ayetullah Reisi, 'Günümüzde durum Direniş Ekseni'nin kontrolünde ve siyasi anlaşma ve görüşmeler artık işlevsiz hale gelmiştir. İsrail'in bekasını garantilemeye dönük herhangi bir anlaşma yenigliye mahkumdur. Devletlerin İsrail rejimi ile yaptıkları anlaşmalar etkili olsaydı Camp David Anlaşması etkili olurdu. Ancak ne bu anlaşma, ne Oslo ve ne Şarm Şeyh anlaşmaları işe yaramadı' değerlendirmesinde bulundu.

BAE ve Bahreyn'in İsrail rejimi ile ilişkilerini normalleştirdiğine işaret eden Ayetullah Reisi, 'ABD kuklası devletlerin İsrail ile ilişkileri, bu ülke halklarının İsrail ile anlaştığı anlamını taşımamaktadır. Biz bu ilişkilerden kaygı duymuyoruz ve bu tür anlaşmalar işgalci İsrail rejiminin bekasına katkı sağlamaz. BAE ve Bahreyn halkı iyi halklardır ancak kendi ulusal kimlik ve dini gayretleri, insan hakları ve uluslararası anlaşmaları çiğneyen İsrail ile ilişkileri normalleştiren devletlerin elinde esir olmuşlardır' diye ekledi.

Suriye'nin Tahran Büyükelçisi Adnan Mahmud da bu görüşmede yaptığı açıklamada, İran ile Suriye'nin ilişkilerini güçlendirmesi için İranlı yetkililerin gayret gösterdiğine dikkat çekerek, 'İran Rehberi ile İran halkı ve devleti, Suriye halkı ve hükümetine tekfirci terör ve emperyalizmin komplolarını boşa çıkarmakta büyük destek sunmuşlardır. Düşmanlar şimdi de ekonomik savaş yöntemini kullanarak insanlığa karşı suç işlemekte ve biz bu savaşı başarısız kılmak için ilişkilerimizi geliştirmek zorundayız' dedi.

İran'ın her daim Suriye halkı için bir model olduğunun altını çizen Mahmud, 'İran ve Suriye kesinlikle düşmanı bölgedeki emperyal emellerine ulaşmaması için çalışacak. Suriye halkının iradesi, Amerikan ve diğer işgalcileri kendi topraklarından atmaya dönüktür' diye ekledi.

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