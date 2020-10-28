Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Yemen Gençlik ve Spor Bakanı'na düzenlenen suikastı kınadı

Bir mesajda Hatipzade, suikastı ciddi bir şekilde kınadı ve hareketin Yemen'e karşı diğer ihlal edenlerin suçları gibi işgalcilerin Yemen'deki kararlı halkla mücadeledeki zayıflığını bir kez daha kanıtladığına olan güvenini dile getirdi.



Hatipzade, Suikastın sadece Yemen halkının cesaretini kırmakla kalmadığını, aynı zamanda doğruluğunu eskisinden daha fazla gösterdiğini söyledi.

‘Ensarullah (Husi) Hareketi hükümetinin Gençlik ve Spor Bakanı Hasan Zeyd, kimliği belirsiz saldırganlar tarafından başkent Sana'da kendisini hedef alan silahlı saldırıda öldürüldü.

Yerel kaynaklar, bu suçun ayrıntılarıyla ilgili olarak, Yemen başkenti Sana'nın güneyindeki Hadda kasabasında Hasan Zeyd'in arabasını motosikletli silahlı bir kişinin vurarak hastaneye kaldırıldıktan sonra öldürdüğünü söyledi.

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