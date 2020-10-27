İran'dan Pakistan'daki patlamaya kınama

Aralarında çocukların da bulunduğu onlarca Pakistan vatandaşının ölmesine ve yaralanmasına neden olan bu terör saldırısını kınadıklarını ifade eden hatipzade, 'Savunmasız çocuklar dahil olmak üzere suçsuz insanları katletmek, bu tür terör saldırılarını gerçekleştirenlerin her türlü insani ve ahlaki ilke ve değere bağlı kalmadığını gözler önüne sermektedir' dedi.

Bazı komşu ülkelerde hedefli şekilde yapılan terör saldırılarının bölgede etnik ve dini ihtilafları körüklemek amacı taşıdığını kaydeden Hatipzade, buna karşı koymak için bütün bölge ülkelerinin akıllı ve tam kapsamlı çalışması gerektiğini sözlerine ekledi.

Pakistan’ın Hayber Pahtunhva eyaletinde bir medresede meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre 7 öğrenci öldü, aralarında çocukların da bulunduğu 70 kişi yaralandı.

Pakistan basınındaki haberlere göre, eyaletin Peşaver bölgesinde bir medresede ders sırasında patlama meydana geldi.

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