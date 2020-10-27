Dışişleri Bakan Yardımcısı, Azerbaycan üst düzey yetkilileri ile bölge gelişmelerini masaya yatıracak

Twitter hesabından açıklama yapan Musevi, 'Dışişleri Bakan Yardımcısı Abbas Irakçı, İran Cumhurbaşkanı'nın Özel Elçisi olarak bir heyet başkanlığında bu akşam Bakü'ye gidecek' dedi.

Musevi, 'Irakçı bu ziyarette ikili ilişkilerin yanı sıra, bölgedeki son çatışmalar, İran'ın Karabağ krizinin son bulması için önerdiği girişimler ve diğer konular hakkında üst düzey Azerbaycanlı yetkililerle görüşmeler gerçekleştirecek' diye ekledi.

Dışişleri Bakan Yardımcısı'nın Bakü'den sonra Moskova, Erivan ve Ankara'yı da ziyaret etmesi bekleniyor.

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