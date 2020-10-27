27 Eki 2020 14:45
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News Code: 84090023
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Vahdet Konferansı'nda 287 kişinin konuşması olağanüstü bir fırsat

Vahdet Konferansı'nda 287 kişinin konuşması olağanüstü bir fırsat

Tahran,İRNA - Dünya Dinlerin Yakınlaşması Meclisi Genel Sekreteri, 34. Uluslararası İslam Birliği Konferansı'nda 287 dini şahsiyetin konuşmasını İslam dünyası için istisnai bir fırsat olarak nitelendirdi.

Hamid Şehriyari,   34. Uluslararası İslam Birliği Konferansı basın toplantısında'47 ülkeden 167 İslam dünyasının önde gelen isimleri ve dinlerin yaklaşıması  uzmanları ve 120 yerli şahsiyet bir hafta içerisinde konuşma yapacaklar'dedi

Şehriyari,29 Ekim - 3 Kasım 2020 tarihleri ​​arasında 8'i Farsça, 29'u İngilizce ve Arapça olmak üzere 37 toplantı yapıldığını ve bazı konferansların İtalyanca, Fransızca, Bengalce, Rusça, Türkçe ve diğer dillere çevrildiğini belirtti.

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