Vahdet Konferansı'nda 287 kişinin konuşması olağanüstü bir fırsat

Hamid Şehriyari, 34. Uluslararası İslam Birliği Konferansı basın toplantısında'47 ülkeden 167 İslam dünyasının önde gelen isimleri ve dinlerin yaklaşıması uzmanları ve 120 yerli şahsiyet bir hafta içerisinde konuşma yapacaklar'dedi

Şehriyari,29 Ekim - 3 Kasım 2020 tarihleri ​​arasında 8'i Farsça, 29'u İngilizce ve Arapça olmak üzere 37 toplantı yapıldığını ve bazı konferansların İtalyanca, Fransızca, Bengalce, Rusça, Türkçe ve diğer dillere çevrildiğini belirtti.

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