27 Eki 2020 13:46
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Amerikalıların film ödülleri İranlılara verildi

Amerikalıların film ödülleri İranlılara verildi

Tahran,İRNA - İran eserlerinin yabancı festivallerde en son katılımalarında,Reeding Festivali'nin en iyi erkek oyuncu ödülü ve Amerika Birleşik Devletleri Utah Festivali'nin en iyi animasyon filmi ödülü İran eserlerine gitti.

Amerikan Reeding Festivali'nin sona ermesiyle birlikte,  Neda Asef'in yönetmenliği ile  113 adlı  kısa film rolüyle En İyi Kısa Film oyuncusu  Ödülü'nü Alipouya Kasımi kazandığı festivalin bu dönemini kazananların isimleri açıklandı.

Film medyasının gücüyle toplumsal eşitsizlikleri gidermeyi hedefleyen Reeding Festivali, bu yıl kadın sinemacıların ve azınlık sinemacıların çalışmalarına odaklandı.Bu festival, 8-11 Ekim 2020 tarihleri ​​arasında, 1 çevrimiçi ve katılmalı olarak  gerçekleştirildi.

Amerikalılar Melekut'a ödül verdi

Yönetmenliğini Fernuş Abedi'nin yaptığı, Belgesel ve Deneysel Sinema Geliştirme Merkezi'nde yapımcılığını üstlendiği Melekut adlı animasyon filmi ABD'nin Utah kentinde 18. HORROR FEST'te En İyi Animasyon Film Ödülü'nü kazandı.

"Dikkatsiz cinayet" Japonya'ya gidiyor

Şehram Mokri'nin yönettiği Dikkatsiz Cinayet filmi Tokyo Felix Film Festivali'nde gösterilecek.

Twitter'da Takip Ediniz. @Irna_Turkish

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