Amerikalıların film ödülleri İranlılara verildi

Amerikan Reeding Festivali'nin sona ermesiyle birlikte, Neda Asef'in yönetmenliği ile 113 adlı kısa film rolüyle En İyi Kısa Film oyuncusu Ödülü'nü Alipouya Kasımi kazandığı festivalin bu dönemini kazananların isimleri açıklandı.

Film medyasının gücüyle toplumsal eşitsizlikleri gidermeyi hedefleyen Reeding Festivali, bu yıl kadın sinemacıların ve azınlık sinemacıların çalışmalarına odaklandı.Bu festival, 8-11 Ekim 2020 tarihleri ​​arasında, 1 çevrimiçi ve katılmalı olarak gerçekleştirildi.

Amerikalılar Melekut'a ödül verdi

Yönetmenliğini Fernuş Abedi'nin yaptığı, Belgesel ve Deneysel Sinema Geliştirme Merkezi'nde yapımcılığını üstlendiği Melekut adlı animasyon filmi ABD'nin Utah kentinde 18. HORROR FEST'te En İyi Animasyon Film Ödülü'nü kazandı.

"Dikkatsiz cinayet" Japonya'ya gidiyor

Şehram Mokri'nin yönettiği Dikkatsiz Cinayet filmi Tokyo Felix Film Festivali'nde gösterilecek.

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