Zarif, BM’nin savaş ve tek yönlü politikalar karşısında durmasını istedi

Zarif, BM’nin 75. Kuruluşu için düzenlenen törende yaptığı açıklamada, ‘’ BM, iki dünya savaşı sonrası kuruldu, fakat biz ne kadar başarılı olabildik? Bir araştırmaya göre, 2001 yılından bu yana ABD’nin sonsuz savaşları sayesinde 37 milyon kişi avare olmuştur. ‘’ dedi.

Zarif, ‘’ ABD 2009 yılından bu yana terörizmle savaş iddiasıyla 8 savaş başlatmıştır veya bu savaşlara katılmıştır. Bu savaşlarda 100 binlerce insan hayatını kaybetmiş, sayısız aile sağılmış ve devletler hezimete uğramış ve radikalizm artmıştır. ‘’ dedi.

‘’ Günümüz dünyasının 1945’e göre daha mı güvenli? ‘’ diye soran Zarif, uluslararası hukukun hakarete uğraması ve tek yönlü politikalar ve zorbalıkla nasıl baş edilmesi gerektiğini söyledi.

ABD’nin 244 yıllık tarihinin 220 yılını savaşta geçirdiğini ve 1945 yılından bu yana 39 askeri ve ambargo lafı altında 120 ekonomik savaşa katıldığını ifade eden Zarif, ABD’nin bu sonsuz savaşlarda mağlup olduğunu ve esasen kimsenin savaşta kazanmadığını belirtti ve yöntem değiştirme zamanının geldiğini söyledi.

Zarif dünya ülkelerine hitaben, ‘’ ABD zorbalığının devamı için kayıtsız kalmak oksijen misalidir. ABD’nin iştahı yasa dışı uygulamalarını kabul etmekle kabarmaktadır. Bu yöntem terk edilmeli. ‘’ dedi.

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2012