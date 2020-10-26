Bu yılın ilk yarısında deterjan üretiminde %10.7 büyüme

İRNA'ya konuşan İran Deterjan, Sağlık ve Kozmetik Endüstrileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Bahtiyar Alembeyli, 'Bu sektörlerin ürettiği mallar bol miktarda üretiliyor ve ülkede kıtlık yok'dedi.

Alembeyli, 'Ülkede deterjan, kozmetik ve sağlık malzemelerinin üretim kapasitesinin iki ila 2,5 katı var' diye belirtti.

Alembeyli, 'Bu yılın ilk yedi ayında bazı üretim birimleri, pazarın ihtiyaçlarını karşılamanın yanı sıra ürünlerini hedef pazarlara ihraç etmeyi başardı'ifadesini kullandı..

Yükselen döviz kurları ve yetersiz hammadde tedariği son aylarda deterjan ve kozmetik üreticilerinin temel sorunları olmuştur.

Son zamanlarda el ve makine yıkama tozu, bulaşık deterjanı, bulaşık deterjanı, diş macunu ve sabun olmak üzere 6 maddenin fiyatı% 40, deterjan, kozmetik ve hijyen kategorisindeki ürünlerin geri kalanı ise% 30 arttı.

İlaç ve otomobil lastiği üretiminde büyüme

Sanayi, Maden ve Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan istatistiklerin incelemesi, bu yılın ilk altı ayında Beşeri ilaç üretimi ve otomobil lastiklerinin büyümesini gösteriyor.