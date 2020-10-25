Perspolis takımının kalecisi Batı Asya’nın en iyi kalecisi unvanını kazandı

Asya Futbol Konfederasyonu tarafından yapılan oylamada Lek oy verenlerin yüzde 97 oyu ile bu unvanı kazandı.
Perspolis bu sene Asya Şampiyonlar Liginde oynamaktadır.
Twitter'da Takip Ediniz. https://twitter.com/Irna_Turkish
2012
Tahran, IRNA- İran’ın Perspolis takımının kalecisi Hamed Lek, Batı Asya’nın en iyi kalecisi unvanını kazandı.
Asya Futbol Konfederasyonu tarafından yapılan oylamada Lek oy verenlerin yüzde 97 oyu ile bu unvanı kazandı.
Perspolis bu sene Asya Şampiyonlar Liginde oynamaktadır.
Twitter'da Takip Ediniz. https://twitter.com/Irna_Turkish
2012
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