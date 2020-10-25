25 Eki 2020 14:33
Journalist ID: 1942
News Code: 84087803
0 Persons

Perspolis takımının kalecisi Batı Asya’nın en iyi kalecisi unvanını kazandı

Perspolis takımının kalecisi Batı Asya’nın en iyi kalecisi unvanını kazandı

Tahran, IRNA- İran’ın Perspolis takımının kalecisi Hamed Lek, Batı Asya’nın en iyi kalecisi unvanını kazandı.

Asya Futbol Konfederasyonu tarafından yapılan oylamada Lek oy verenlerin yüzde 97 oyu ile bu unvanı kazandı.

Perspolis bu sene Asya Şampiyonlar Liginde oynamaktadır.

Twitter'da Takip Ediniz.   https://twitter.com/Irna_Turkish

2012

yorumunuz

You are replying to: .
5 + 3 =