İran Devrim Muhafızlar: Halkın güvenliği ve ülkenin milli menfaatleri kırmızı çizgimizdir

Doğu Azerbaycan sınırlarında incelenmelerde bulunan Pakpur, bölgedeki Azerbaycan ve Ermenistan çatışmaları göz önünde bulundurularak bölgeye bazı takviye kuvvetlerin gönderildiğini belirtti.

Pakpur, İran’ın her türlü işgal ve tecavüze karşı olduğunu ve bunları mahkum ettiğini ifade eden Pakpur, takviye kuvvetler göndermenin amacının milli menfaatlerin korunması ve bölge halkının güvenlik ve istikrarının korunması için olduğunu söyledi.

Komşu ülkelerin toprak bütünlüğünün İran için önem taşıdığını ifade eden Pakpur, sınır jeopolitik her türlü değişikliğe karşı olduklarını söyledi.

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2012