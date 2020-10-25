25 Eki 2020 14:25
Journalist ID: 1942
News Code: 84087790
0 Persons

İran Devrim Muhafızlar: Halkın güvenliği ve ülkenin milli menfaatleri kırmızı çizgimizdir

İran Devrim Muhafızlar: Halkın güvenliği ve ülkenin milli menfaatleri kırmızı çizgimizdir

Tebriz, IRNA- İran Devrim Muhafızları Kara Kuvvetleri Komutanı General Mohammad Pakpur, halkın güvenliği ve ülkenin milli menfaatlerinin kırmızı çizgileri olduğunu, halkın güvenlik ve huzurunu zedeleyen sınırlarda tehdit ve istikrarsızlıklara karşılık verileceğini söyledi.

Doğu Azerbaycan sınırlarında incelenmelerde bulunan Pakpur, bölgedeki Azerbaycan ve Ermenistan çatışmaları göz önünde bulundurularak bölgeye bazı takviye kuvvetlerin gönderildiğini belirtti.

Pakpur, İran’ın her türlü işgal ve tecavüze karşı olduğunu ve bunları mahkum ettiğini ifade eden Pakpur, takviye kuvvetler göndermenin amacının milli menfaatlerin korunması ve bölge halkının güvenlik ve istikrarının korunması için olduğunu söyledi.

Komşu ülkelerin toprak bütünlüğünün İran için önem taşıdığını ifade eden Pakpur, sınır jeopolitik her türlü değişikliğe karşı olduklarını söyledi.

Twitter'da Takip Ediniz.   https://twitter.com/Irna_Turkish

2012

yorumunuz

You are replying to: .
8 + 10 =