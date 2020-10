Dışişleri Bakanlığı: Dünya tek taraflılığı ve zorbalığı reddetmek zorundadır

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Birleşmiş Milletler'in 75. kuruluş yıldönümü nedeniyle twitter hesabından açıklama yapan Dışişleri Bakanlığı, '75 yıl önce bugün Birleşmiş Milletler, tek taraflılık ve iş birliğine dayalı daha iyi bir dünya inşa ortak ülküsü ile doğdu. İran bu örgütün kurucu üyelerinden olarak BM Sözleşmesi'nin hedeflerine istikrarlı şekilde olan taahhütlerine bağlıdır' ifadesini kullandı.

Dışişleri Bakanlığı, 'BM kuruluş yıldönümü dünyanın tek taraflılığı ve zorbalığı reddetmesi gerektiğini hatırlatmaktadır' diye ekledi.

Birleşmiş Milletler (BM), 24 Ekim 1945'te kurulmuş; dünya barışını, güvenliğini korumak ve uluslararasında ekonomik, toplumsal ve kültürel bir iş birliği oluşturmak için kurulan uluslararası bir örgüttür. Birleşmiş Milletler kendini "adalet ve güvenliği, ekonomik kalkınma ve sosyal eşitliği uluslararasında tüm ülkelere sağlamayı amaç edinmiş küresel bir kuruluş" olarak tanımlamaktadır. Uluslararası ilişkilerde kuvvet kullanılmasını evrensel düzeyde yasaklayan ilk antlaşma 26 Haziran 1945'te 50 ülke tarafından imzalanan Birleşmiş Milletler Antlaşması'dır.

Örgütün, kurulduğu yıllarda 51 olan üye sayısı şu an itibarıyla üyeliği kaldırılan Vatikan ve değiştirilen Çin son katılan üye Güney Sudan dahil 193'e ulaşmıştır. Örgütün yönetimi New York'ta bulunan genel merkezinden yürütülür ve üye ülkelerle her yıl düzenli olarak yapılan toplantılar yine bu genel merkezde gerçekleştirilir.

Twitter'da Takip Ediniz. @Irna_Turkish