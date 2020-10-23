23 Eki 2020 12:21
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News Code: 84085855
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Tahti Revançi: ABD’nin tek taraflı politikaları uluslararası kanun egemenliğini tehlikeye atmaktadır

Tahti Revançi: ABD’nin tek taraflı politikaları uluslararası kanun egemenliğini tehlikeye atmaktadır

New York, IRNA- İran’ın BM Daimi Temsilcisi Mecid Tahti Revançi, ABD’nin tek yönlü politikalarının uluslararası kanun egemenliği ile tehlike olduğunu söyledi.

BM Genel Kurulunda Ulusal  ve Uluslararası düzeyde Kanun Egemenliği Toplantısında konuşan Tati Revançi, çoğulculuğu BM’nin önemli başarılarından olduğunu fakat ABD’nin tek yönlü politikaları ile ciddi saldırıya uğradığını söyledi.,

ABD’nin tek yönlü politikalarının siyasi menfaatler uğruna o ülkenin ikili ve çoklu anlaşmalardan ayrılması, uluslararası kurumları terk etmesi, ülkelerle ticari savaş başlaması ve ekonomik terörizme başlamasından görüldüğünü ifade eden Tahti Revançi, bu uygulamaların uluslararası düzeyde kanun egemenliğini tehlikeye attığını söyledi.

İran’ın Uluslararası Adalet Divanında ABD aleyhine haklarını elde etmek için iki hukuki ava açtığını ifade eden Tahti Revançi, bu davaların ABD’nin İran aleyhindeki ambargolarının yasa dışılığını gösterdiğini söyledi.

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