Tahti Revançi: ABD’nin tek taraflı politikaları uluslararası kanun egemenliğini tehlikeye atmaktadır

BM Genel Kurulunda Ulusal ve Uluslararası düzeyde Kanun Egemenliği Toplantısında konuşan Tati Revançi, çoğulculuğu BM’nin önemli başarılarından olduğunu fakat ABD’nin tek yönlü politikaları ile ciddi saldırıya uğradığını söyledi.,

ABD’nin tek yönlü politikalarının siyasi menfaatler uğruna o ülkenin ikili ve çoklu anlaşmalardan ayrılması, uluslararası kurumları terk etmesi, ülkelerle ticari savaş başlaması ve ekonomik terörizme başlamasından görüldüğünü ifade eden Tahti Revançi, bu uygulamaların uluslararası düzeyde kanun egemenliğini tehlikeye attığını söyledi.

İran’ın Uluslararası Adalet Divanında ABD aleyhine haklarını elde etmek için iki hukuki ava açtığını ifade eden Tahti Revançi, bu davaların ABD’nin İran aleyhindeki ambargolarının yasa dışılığını gösterdiğini söyledi.

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2012