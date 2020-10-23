Zarif: ABD, dünyasa silahlanma yarışı istiyor

Zarif, Twitter hesabından Rusça atan bir mesajda bu konuyu belirtti.

Zarif mesajında, ‘’ Stratejik Saldırı Silahlarının Kısıtlanma Anlaşmasının, uluslararası güvenliğin sağlanmasında ve silahların kontrolünde en önemli anlaşmalardan biridir. Anlaşmanın süresi Şubat 2021’de sona erecektir vee ABD tarafından uzatılmaması, o ülkenin dünyada istikrarın sağlanmaması ve silahlanma yarışının başlanması için isteğini göstermektedir. ‘’ diye yazdı.

Rusya Cumhurbaşkanı Putin, geçen hafta Start 2 Anlaşmasının önşartsız olarak bir sene daha uzatılmasını önerdi fakat bu öneri Beyaz Saray tarafından anında reddedildi.

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2012