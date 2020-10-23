23 Eki 2020 11:15
Journalist ID: 1942
News Code: 84085808
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Zarif: ABD, dünyasa silahlanma yarışı istiyor

Zarif: ABD, dünyasa silahlanma yarışı istiyor

Tahran, IRNA- İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mohammad Cevad Zarif, ABD’nin dünyada silahlanma yarışı istediğini bildirdi.

Zarif, Twitter hesabından Rusça atan bir mesajda bu konuyu belirtti.

Zarif mesajında, ‘’ Stratejik Saldırı Silahlarının Kısıtlanma Anlaşmasının, uluslararası güvenliğin sağlanmasında ve silahların kontrolünde en önemli anlaşmalardan biridir. Anlaşmanın süresi Şubat 2021’de sona erecektir vee ABD tarafından uzatılmaması, o ülkenin dünyada istikrarın sağlanmaması ve silahlanma yarışının başlanması için isteğini göstermektedir. ‘’ diye yazdı.

Rusya Cumhurbaşkanı Putin, geçen hafta Start 2 Anlaşmasının önşartsız olarak bir sene daha uzatılmasını önerdi fakat bu öneri Beyaz Saray tarafından anında reddedildi.

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