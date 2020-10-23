Beluci: KOEP tek taraflı bir taahhüt değildir

Beluci, Komitede İngiltere ve Almanya temsilcilerinin İran füze programı ile ilgili iddialarına karşın bunu söyledi.

Beluci, ‘’ İran uluslararası kuralar çerçevesinde savunma amaçlı yerel füze gücünün kendi aleyhine olan tehditleri önlemek için geliştirmektedir. ‘’ dedi.

KOEP’in tek taraflı bir taahhüt olmadığını ifade eden Beluci, anlaşma çerçevesinde İran haricinde diğer taraflar ve özellikle 3 Avrupa ülkesinin de taahhütlerinin bulunduğunu söyledi.

Beluci, Avrupa ülkelerinin İran’a baskı uygulamak yerine kendi taahhütlerini yerine getirmelerini ve 2231 nolu BM Güvenlik Konseyi kararının ABD tarafından ayaklar altına alınmasına karşı çıkmaları gerektiğini söyledi.

İsrail temsilcisinin İran aleyhindeki iddialarını reddeden Beluci, İsrail’in Filistinliler aleyhindeki zulümlerine değinerek, İsrail’in insan haklarını çiğnemenin yanında kitle imha silahlarına sahip olduğunu, nükleer silah sahibi olmasının da 2006 yılında o rejim başbakanın itirafı ile ispat edildiğini söyledi.

İsrail’in ayrıca kimyasal savaş ve biyolojik savaş kapasiteleri olduğunu ifade eden Beluci, İsrail’ın yalancı çoban gibi başkalarını itham etmekten vazgeçmesi gerektiğini söyledi.

Twitter'da Takip Ediniz. https://twitter.com/Irna_Turkish

2012