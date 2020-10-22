Hatibzade: İran için ABD’de hangi adayın kazanması önemli değildir

Bazı ABD yetkililerinin o ülke seçimlerine bazı ülkelerin karıştığına dair iddialar sonrası ABD’nin İran’da Menfaatlerini Koruyan İsviçre Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığına çağırıldı.

Hatibzade konuyla ilgili yaptığı açıklamada, İran’ın sahte ABD iddialarını reddederek, Tahran için hangi adayı kazanmasının fark etmediğini söyledi.

Hatibzade, ‘’ ABD rejimi ve o ülke güvenlik ve istihbarat kurumlarının başka ülkelerde müdahale dosyaları kabarıktır ve kendi evhamı dünyalarında hapis olmuşlardır. Bu iddialar da seçim arifesinde kendi projelerini ilerletmek için böyle iddiaları ortaya atmaktadırlar. Bu iddialar, iddiayı ortaya atanların seçimlerde şüpheli tahrikler yapmasını akıllara getirmektedir. ‘’ dedi.

Hatibzade, ABD’yi temelsiz iddialar ve şüpheli senaryolardan vazgeçerek uluslararası düzeyde normal bir ülke gibi davranmayı tavsiye etti.

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2012