İran uzun menzilli radar sahibi ülkelerin kulübüne girdi

Gedir radar sistemi tamamen İranlı uzmanlar tarafından ve yerel imkanlarla yapılmakta ve kullanılmaktadır. Bu radarda kullanılan teknoloji sınırlı sayıda ülke tarafından kullanılmaktadır.

Uzun menzilli radarlar seviyesinde olan bu sistem, alçak ve yüksek düzeylerde hedefleri ve balistik füzeleri bulma kabiliyetine sahiptir.

Morageb radar sistemi de 300 hedefi aynı anda 400 km mesafede üç boyutlu şekilde tanıma kabiliyetine sahiptir.

Beşir radar sistemi de 300 km ve 30 km yükseklikteki hedefleri 3 boyutlu şekilde tanıma kabiliyetine sahiptir.

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2012