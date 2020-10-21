Hatibzade: Rusya, İran’ın esas savunma-askeri ortaklarından görmekte

Rusya Sputnik ajanına açıklamada, dost ülkelerden silah alımının İran’ın ihtiyaçlarına bağlı olduğunu ve Tahran’ın bir yasak olmadan savunma ihtiyaçlarını temin edebileceğini söyledi.

ABD’nin İran aleyhinde tek taraflı sınırlamalar yaratma çabasının uluslararası kurallara aykırı olduğunu belirten Hatibzade, ABD’nin ambargolara alışık olduğunu söyledi.

ABD Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin o ülkenin iç işleri olduğunu ifade eden Hatibzade, İran’a göre bir adayın diğer bir adaya üstünlüğü olmadığını söyledi.

Riyad’ın bölgesel tahriklerde rol oynadığına inandığını ifade eden Hatibzade, Arabistan’ın politikasını değiştirmesi durumunda Tahran’ın Arabistan ile komşuluğu sıcak baktığını söyledi.

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2012