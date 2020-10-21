21 Eki 2020 19:02
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News Code: 84084561
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Hatibzade: Rusya, İran’ın esas savunma-askeri ortaklarından görmekte

Hatibzade: Rusya, İran’ın esas savunma-askeri ortaklarından görmekte

Tahran, IRNA- İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatibzade, İran açısından Rusya’nın askeri ve savunma alanında esas ortaklarından olduğunu ve BM silah ambargosunun son bulması ile iki ülkenin bu alanlarda işbirliğini arttırabileceğini söyledi.

Rusya Sputnik ajanına açıklamada, dost ülkelerden silah alımının İran’ın ihtiyaçlarına bağlı olduğunu ve Tahran’ın bir yasak olmadan savunma ihtiyaçlarını temin edebileceğini söyledi.

ABD’nin İran aleyhinde tek taraflı sınırlamalar yaratma çabasının uluslararası kurallara aykırı olduğunu belirten Hatibzade, ABD’nin ambargolara alışık olduğunu söyledi.

ABD Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin o ülkenin iç işleri olduğunu ifade eden Hatibzade, İran’a göre bir adayın diğer bir adaya üstünlüğü olmadığını söyledi.

Riyad’ın bölgesel tahriklerde rol oynadığına inandığını ifade eden Hatibzade, Arabistan’ın politikasını değiştirmesi durumunda Tahran’ın Arabistan ile komşuluğu sıcak baktığını söyledi.

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