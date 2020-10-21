İslam İşbirliği Teşkilatı, İslam alimlerinin fetvalarına uymak zorundadır

Türkiye Diyanet Vakfı'nın evsahipliğinde düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı İstişare Toplantısı'nda konuşan İbrahimi Türkman, İslam dünyasının her zamankinden daha çok, birlik ve beraberliğe ihtiyacı olduğuna değinerek, 'İslam dünyasını günümüzde cehalet, ayrışma, şiddet, aşırıcılık, işgal, kıyım ve mazlumları din adı altında eziyet tme gibi sorunlarla karşı karşıyadır, oysa dinler bu tür işlerden uzak uzaktırlar. Bu tür iş ve hareketler, emperyalist ABD ve İsrail tarafından desteklenen terör örgütlerinde yapılarak İslam dünyasının dünyadaki imajı zedelenmek ve İslami temeller sarsılmak istenmektedir' diye konuştu.

Zülme sessiz kalmanın zalimlerle ortak olma demek olduğunun altını çizen İranlı yetkili, 'Emperyalizm, İslamofobi, müslümanofobi ve İranofobi'yi yaygınlaştırmak istemekte ve uluslararası kurumların sessizliği, emperyalist devletlerin zulmünün devamı anlamını taşımaktadır. Bu sorunlara karşı ciddi irade ile direniş göstermemiz için İslam İşbirliği Teşkilatı'na üye ülkelerin tamamının işbirliğini gerektirmektedir' değerlendirmesini yaptı.

Filistin'in İslam dünyasının ortak noktası olduğuna dikkati çeken İbrahimi Türkman, uluslararası toplumun emperyalizmin zulmüne sessiz olmasının İslam ümmeti ile Filistin ülküsüne ihanet olduğunu ve Filistin meselesinin İslam İnkılabı Rehberi Ayetullah Hamanei'nin sunduğu yol haritası ile çözüme kavuşabileceğini ifade etti.

İslam dünyası başta olmak üzere tüm dünyada her türlü şiddete ve tekfirci gruplara karşı direniş gösterilmesi ve barış ve istikrar dpolu bir dünya yaratılmasının zorunlu olduğunu kaydeden İbrahimi Türkman, Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin ''Şiddetten yoksun Dünya ve Aşırıcılıkla Mücadele' konulu önerisine değinerek, Bu önerinin tüm dünya ülkelerinin gayret ve iradesi ile gerçekleşmesinin ve şiddetten yoksun bir dünyanın meydana gelmesini umuyoruz' diye ekledi.

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