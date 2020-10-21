İran-Türkiye 18. Ortak Konsolosluk Komisyonu düzenlendi

İran-Türkiye Ortak Konsolosluk Komisyonu, Dışişleri Bakanlığı Konsolosluk, Parlamento ve İranlılar İşleri Bakan Yardımcısı Hüseyin Caberi Ensari ile Türkiye Dışişleri Bakanlığı İdari ve Konsolosluk Yardımcısı Yavuz Salim Kıran, iki ülkenin İçişleri, Adalet, Kolluk Kuvvetleri ve diğer ilgili bakanlıklarının katılımıyla sanal olarak yapıldı.

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı zirvenin açılışında iki ülke arasında uzun süredir devam eden kardeşlik ilişkilerine vurgu yapan Liderlerin iradesi ve halkın işbirliğini ve kapsamlı etkileşimleri artırma desteği gibi önemli varlıklar arasında Corona krizine ve ortak konsolosluk meselelerine olumsuz etkilerine işaret etti ve Bu oturum ve her iki tarafın da yoğun çabaları ile kısıtlamaların kalktığını ve işlerin normale döndüğünü göreceğimizi umduğunu ifade etti.

Türkiye Dışişleri Bakan Yardımcısı Jaberi Ansari'nin iki ülke arasındaki ilişkilere yapılan yatırımlarla ilgili açıklamalarını da teyit ederek,korona'dan kaynaklanan özel durumlar nedeniyle İran'a seyahat etme ve ortak komisyon kurma isteğine rağmen toplantıyı yeniden sanal olarak açmak zorunda kaldıklarını söyledi ve türkiye develetinin sınırları yeniden açma ve korona kısıtlamaları en aza indirme konusundaki kararlılığını vurguladı.

Selim Kıran,'Tüm ülkelerin sınırlarına birçok kısıtlama getirdiği mevcut duruma rağmen, sınırların açık kalması ve uçuş hatları kurulması için büyük çaba sarf ettik'dedi.

İranlı mevkidaşının iki ülke arasındaki geniş halkla ilişkiler hacmine ilişkin sözlerine değinen Kıran, bu konuyu İran-Türkiye ilişkilerinin olumlu bir yönü olarak değerlendirerek'İki ülke arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi Türk hükümetinin önceliklerinden biridir'ifadesini kullandı.

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