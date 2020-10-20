Tahti Revançi, İran’ın Fars Körfezindeki adaları üzerindeki egemenliğe vurgu yaptı

BM Güvenlik Konseyinde Video Konferans yöntemiyle düzenlenen konferansta konuşan Tahti Revançi, İran’ın Fars Körfezinin enerji güvenliği, ticari ulaştırma ve istikrarında inkar edilemez role sahip olduğunu söyledi.

Tahti Revançi, İran’ın füze programı gibi gerekliliklerinin tarihi tecrübeleri ve jeostratejik hesaplardan kaynaklandığını söyledi.

Saddam döneminde Irak güçlerinin İran’ın kentlerine düzenledikleri füze ve kimyasal saldırılarına değinen Tahti Revançi, bunun yanında ambargolar ve adaletsiz sınırlamaların İran’ın savunma gücünü düşürdüğümü söyledi.

Güvenliğin içsel olduğunu ve dışarıdan temin edilemeyeceğini ifade eden Tahti Revançi bölgeye satılan yüz milyarlarca dolar silahın bölgeyi barut fıçısına çevirdiğini söyledi.

Tahti Revançii İran’ın komşularıyla yapıcı diyalog kurarak yanlış anlamaların çözülmesi ve Fars Körfezi ülkeleri ile dostane ilişkiler kurma iradesine vurgu yaptı.

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2012