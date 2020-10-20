İran yapımı korona aşısı Kasım ayının başlarında insani deneme aşamasına geçecek

Türkiye sınırında yer alan Batı Azerbaycan ilinin merkezi Urmiye'de düzenlediği basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Nemeki, 'Korona aşısı test aşamaları 4-5 kişilik gruplar şeklinde ülkede devam etmekte ve dünya standartları uyarnca bu aland gerekli adımlar atılmaktadır' diye konuştu.

Korona salgını ve aşısının temelli değişikliklere uğramadığı takdirde aşının yapımı ile ilgili iyi yöntemler kullandıklarını ve Dünya Sağlık Örgütü'ne de bu hususta gerekli bilgileri sunduklarını kaydeden Nemeki, 'Bu sürecin devam etmesi ile yakında İran halkına korona aşısı ile ilgili iyi haberler vermeyi umuyoruz' diye belirtti.

Korona salgınının toplumdaki durumuna dikkati çeken Nemeki, insülin konusuna da işaret ederek, geçen yıla kıyasla daha fazla insülin ithal ettiklerini ve bu kalemden yeterli miktarda bulunduğunu ifade etti.

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