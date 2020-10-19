Şemhani: ABD politikasının temeli kargaşa ve istikrarsızlık yaratmaktır

Tahran’da temaslarda bulunan Afganistan İcra Kurulu Başkan Abdullah Abdullah ile görüşen Şemhani, ABD’nin Batı Asya bölgesindeki tahrip edici politikalarını anlatarak bu politikaların bölge halkı için sonucunun savaş, yıkım ve geri kalmışlıktan başka bir şey olmadığını belitti.

ABD’nin bölgede terör akımları yaratmadaki rolüne değinen Şemhani, ‘’ ABD’nin bu tehlikeleli yöntemlerinden korunmanın yolu direniş ve birlik ve beraberliğin korunmasıdır, bu yolu da Hacı Kasım Süleymani ve Ahmet Şah Mesut gibi büyük şehitler bize göstermişlerdir.’’ dedi.

Şemhani, Afganistan’da istikrar ve güvenliğin için Afganlı gruplar arasında görüşmeler, Kavimler, mezhepler ve Cumhuriyetin korunması ve anayasaya uymanın önemli etkenler olduğunu belirterek, AB’nin her zaman istikrarsızlık yaratmak için buna etki eden unsurlarını zayıflatmak istediğini söyledi.

İran’ın son 40 yılında Afgnistan’a tüm alanlarda destek verdiğini ve 3 milyonu aşkın Afgan vatandaşına evsahipliği yaptığını belirten Şemhani, İran beklentisinin yabancıların iki ülke arasındaki ihtilaf yaratma çabalarına izin vermemesini olduğunu söyledi.

Abdullah da İran ile ilişkilerin gelişmesini ülkesinin dış politikasının ilke ve önceliklerinden olduğunu belirterek, İran’ın ülkesine verdiği desteklere teşekkür etti.

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2012