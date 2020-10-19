İran'da koronadan iyileşenlerin sayısı 430 bini geçti

Lari, bugüne kadar İran'da korona virüsünden hayatını kaybedenlerin sayısının 30 bin 712’ye, bu hastalığa yakalananların sayısının 534 bin 631’e yükseldiğini, 431 bin 360 kişinin ise iyileştiğini belirterek, koronavirüse yakalanan vakalardan 4 bin 771 kişinin kritik durumda ve yoğun bakımda olduğunu kaydetti.

Koronavirüse ilişkin ülkedeki son verilere değinen Lari, İran'da koronavirüs salgınının başlangıcından bu yana sağlık personelinin çabalarıyla 431 bin 360 hastanın iyileşerek taburcu edildiğini dile getirdi.

Lari, ’Ülkede şimdiye kadar 4 milyon 540 bin 455 korovavirüs tanı testi gerçekleştirildi’ diye ekledi.

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