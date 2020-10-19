19 Eki 2020 14:53
Journalist ID: 2391
News Code: 84080632
0 Persons

İran'da koronadan iyileşenlerin sayısı 430 bini geçti

İran'da koronadan iyileşenlerin sayısı 430 bini geçti

Tahran, İRNA- Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler Merkezi Başkanı Simasadat Lari, bugüne kadar İran'da 534 bin 631 kişinin koronavirüse yakalandığını, 431 bin 360 kişinin ise iyileştiğini belirtti.

Lari, bugüne kadar İran'da korona virüsünden hayatını kaybedenlerin sayısının 30 bin 712’ye, bu hastalığa yakalananların sayısının 534 bin 631’e yükseldiğini, 431 bin 360 kişinin ise iyileştiğini  belirterek, koronavirüse yakalanan vakalardan 4 bin 771 kişinin kritik durumda ve yoğun bakımda olduğunu kaydetti.

Koronavirüse ilişkin ülkedeki son verilere değinen Lari, İran'da koronavirüs salgınının başlangıcından bu yana sağlık personelinin çabalarıyla 431 bin 360 hastanın iyileşerek taburcu edildiğini dile getirdi.

Lari, ’Ülkede şimdiye kadar 4 milyon 540 bin 455  korovavirüs tanı testi gerçekleştirildi’ diye ekledi.

Twitter'da Takip Ediniz. @Irna_Turkish

İlgili haberler

yorumunuz

You are replying to: .
1 + 4 =