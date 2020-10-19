Yargı Erki Başkanı'ndan Batı ülkelerine yolsuzluk yapanlara sığınma verdikleri için uyarı

Ayetullah Reisi,Raisi, Yargı Yetkilileri Yüksek Kurulu Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, Batılıların anlaşmaları uygulamaya kararlı olmaları gerektiğini, ancak baskılarının her geçen gün arttığını belirterek'Hakimiyet sistemine karşı iktidar üretme meselesi, bu zorlamalarla tam ellerle yüzleşme alanında var olabilmek için önemlidir'dedi.

Ayetullah Reisi,Ülkemize uygulanan 10 yıllık silah ambargosunun sona ermesine değinen' ABD'nin siyasi yenilgisi silah anlaşmasının önündeki engelleri kaldırmaya yetmemeli ve İran halkına yönelik tüm baskıcı ABD ve Batı yaptırımları kaldırılmalıdır.

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