Museviyan: ABD'nin bölgedeki müttefikleri Nükleer Anlaşma'yı en büyük tehdit olarak görüyor

Museviyan, BM Güvenlik Konseyi'nin 2231 sayılı kararına atıfta bulunarak, bu kararın 18 Ekim'de İran'a uygulanan silah ambargosunu sona erdirdiğini ve uluslararası yasa ve yönetmeliklere göre İran'ın silah ihraç edip ithal edebileceğini söyledi.

Museviyan,Trump yönetiminin İran'a yakın tarihte en ağır ambargoları ve adaletsiz baskıları uyguladığını söyleyen Erdoğan, Trump yönetiminin geçtiğimiz aylarda uluslararası arenada iki yenilgiye uğradığını, bunlardan biri İran'a silah ambargosunun uzatılmasıyla, diğeri ise nükleer anlaşmaya önceki uluslararası yasağı yeniden dayatmak için tetik mekanizmasının etkinleştirilmesiyle ilgili olduğunu açıkladı.

Museviyan,Avrupa ülkelerinin silah ambargolarının kaldırılmasına yaklaşımına ilişkin olarak'Silah ambargolarının kaldırılması, İran ile Avrupa arasında askeri işbirliğine veya silah alım satımına yol açmayacaktıır Çünkü Avrupalılar, nükleer anlaşma karşıtı politikasında ABD'yi kınamaya devam ediyor Ancak uygulamada bu politikaya uygundurlar ve ulusal çıkarlarını dikkate alırlar..

Museviyan, nükleer anlaşmanın İran'ın Birleşmiş Milletler Şartı'nın Yedinci Bölümünden çıkış, uranyum zenginleştirmesinin tanınması ve ağır su üretiminin tanınması, ayrıca İran'a karşı altı Güvenlik Konseyi kararını iptal etmesi ve nihayet İslam Cumhuriyeti'ne yönelik silah ambargosunun kaldırılması gibi birçok büyük hedefine ulaştığını belirtti.