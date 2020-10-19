Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü Yaratıcılık Madalyası Üstad Şeceriyan'a verildi

Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü (WIPO),Üstad Muhammad Rıza Şeceriyan'ın geleneksel müzik ve Fars kültürü alanındaki değerli başarıları nedeniyle merhum Üstad Şeceriyan Yaratıcılık Madalyası'nı verdi.

WIPO Yaratıcılık Ödülü, kültürel ve sanatsal gelişime önemli katkılarda bulunan, girişimleri ve faaliyetleri yaratıcı işlere saygıyı artırmada önemli bir etkiye sahip olan etkili sanatçılara verilmektedir.

Sanat topluğuna ve sanatçılar için rol model olma kapasitesine ilham vermek Bu madalyayı vermenin kriterlerinden biridir.

Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü ( WIPO (World Intellectual Property Organization) ), Birleşmiş Milletlerin özelleşmiş 17 örgütünden birisidir. WIPO, "Dünyada fikri mülkiyet haklarının korunmasını ve yaratıcı etkinliği teşvik etmek amacıyla" 1967 yılında kurulmuştur.

Üstad Şeceriyan 2016 yılınan bu yana kanserle mücadele etmekteydi ve en son 3 gün önce Cem hastanesinde tedavi altına alınmıştı.

1940 yılında Meşhed kentinde hayata merhaba diyen üstad Şeceriyan, hayatı boyunca Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütünün (UNESCO) ödülleri dahil birçok ödül kazandı.

UNESCO, Şeceriyan'ı 1999'da Picasso Ödülü'ne, 2006'da da müzik dünyasına yaptığı katkılardan dolayı Mozart Ödülü'ne layık gördü.

Üstad Şeceriyan, 2004 ve 2006 yıllarında müzik dünyasının en prestijli ödüllerinden Grammy Ödülleri'ne de aday gösterilmişti.