İran'ın barış sürecine ve Afganlar arası diyalog anlaşmalarına verdiği destek sürüyor

Afganistan İcra Kurulu Başkanı Abdullah Abdullah, İranlı üst düzey yetkililerle görüşmek üzere geldiği başkent Tahran'da Dışişleri Bakanı Zarif ile görüştü.

Zarif görüşmede İran'ın Afganistan hükümetine ve Afganların öncülüğündeki barış sürecine verdiği desteği ve Afganlar arası görüşmelerde katılımcılar arasında varılan anlaşmalara verdiği desteği vurguladı.

Abdullah, üç günlük bir ziyaret ve İran İslam Cumhuriyeti'nin üst düzey yetkilileriyle ikili ilişkilerin genişletilmesi ve Afganistan'ın barış ve istikrar süreçlerini geliştirme yolları konulu bir toplantı için Pazar günü Tahran'a geldi.

Abdullah'ın siyasi sürece katılımını takdir eden ve Afganistan İcra Kurulu Başkanının sorumluluğunu kabul eden Abdullah, İran'ın Taliban'ın Afganistan'ın siyasi yapısına katılımına verdiği desteği dile getirdi.

Abdullah Abdullah ise Afganistan'daki son gelişmelerin yanı sıra Afganlar arası müzakerelerle ilgili son durumu anlattı.

Tahran'dan önce Pakistan ve Hindistan'ı ziyaret eden Abdullah, Afganistan barış sürecinin bölge ülkeleri tarafından desteklenmesini ve Taliban ile Doha'da yapılan görüşmelerin bu ülkede barışın kalıcılaşmasına katkı sunmasını hedeflemektedir.

Abdullah'a bu ziyarette Afganistan üst düzey yetkilileri ve Dışişleri Bakanlığı yetkilileri ile parlamento üyeleri eşlik ediyor.

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