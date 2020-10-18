İş adamlarının önündeki sorun ve engeller kaldırılmalıdır

Doğu Azerbaycan Valisi Muhammedrıza Purmuhammedi ile bugün bir araya gelen Höbek, İran'ın büyük ve Türkiye'nin komşu ve kardeş ülkesi olduğunu ve coğrafya, tarih ve din açısından yakın olduklarını dile getirerek, 'Maalesef bu ortak yönlere rağmen Türkiye'de İran pek tanınmamakta ve bu iyi bir mesele değil. İran ile Türkiye arasındaki ilişkiler, ortak romanlar gibi birçok araç vesilesiyle artırılabilir' diye belirtti.

'Kendimi İran'da yabancı hisetmiyorum ve iki ülke ekonomik ilişkilerinin artırılması için çalışıyorum' diyen Höbek, 'Bazı ekonomik ve ticri sorunlar nedeniyle iş adamları işten soğuyor ve yatırımdan vazgeçiyor. Diplomatlar olarak görevimiz bu sorunları gidermek ve yerli yetkililerle sorunları ele almak zorundayız' değerlendirmesinde bulundu.

Farsça ve Türkçe'nin halk arasında okutulması gerektiğini ifade eden Höbek, 'Avrupalılar komşularının dillerini iyi biliyor ancak biz dost ve komşu ülke olarak bu açıdan zorluk çekiyoruz. Sadi ve Hafız-ı Şirazi gibi şairlerin kitapları Türkiye'de okutulmalıdır' diye ekledi.

Doğu Azerbaycan Valisi Purmuhammedi de bu görüşmede yaptığı açıklamada, uzun yıllardır İran ile Türkiye rasında iyi ilişkiler olduğuna işaret ederek, 'Azerbaycan bölgesi, İran'ın önemli bölgelerinden biridir ve Türkiye ile sadece 120 kilometre mesafededir. İlimiz sanayi, maden ve tarım sektöründe İran'ın önde gelen illerinden biri olarak burada 5 binden fazla fabrika faaliyet göstermektedir. Ayrıca Doğu Azerbaycan'daki Yabancı Yatırım Sitesi'nde faaliyet gösteren 100 fabrikadan yüzde 40'ından fazlası Türk yatırımcılarına aittir' dedi.

İran ve Türkiye cumhurbaşkanlarının geçen ay video konferans yöntemiyle yaptıkları görüşmede ikili ilişkilerin gelişmesi gerektiğine vurgu yaptıklarına dikkati çeken Purmuhammedi, 'Bize göre güçlü İran, güçlü Türkiye demek, güçlü Türkiye ise güçlü İran demektir' diye ekledi.

Twitter'da Takip Ediniz. @Irna_Turkish