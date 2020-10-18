Beyaz Balina Varşova Animasyon Film Festivali'nin en iyi filmi seçildi

9-18 Ekim tarihleri arasında Varşova'da düzenlenen 36. Varşova Film Festibali'nde İran'ın tek temsilcisi olarak katılan Beyaz Balina, en iyi animasyon film ödülünü elde etti.

Cannes, Berlin, Venedik, Şanghay gibi festivallerle birlikte dünyanın en iyi 15 film festivalinden biri sayılan Varşova Fiklm Festivali, Beyaz Balina'ya en iyi animasyon filmi ödülünü verdi.

10 dakikalık bu animasyonda yıllar önce bir hava kazasında kaybettiği arkadaşlarını aramaya başlayan yalnız bir kişinin hikayesi anlatılmaktadır.

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