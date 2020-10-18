18 Eki 2020 15:16
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News Code: 84079387
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Beyaz Balina Varşova Animasyon Film Festivali'nin en iyi filmi seçildi

Beyaz Balina Varşova Animasyon Film Festivali'nin en iyi filmi seçildi

Tahran, İRNA- Emir Mehran'ın yönettiği Beyaz Balina isimli çizgi film, Polonya'nın başkenti Varşova'da düzenlenen festivalde en iyi çizgi film ödülüne değer görüldü.

9-18 Ekim tarihleri arasında Varşova'da düzenlenen 36. Varşova Film Festibali'nde İran'ın tek temsilcisi olarak katılan Beyaz Balina, en iyi animasyon film ödülünü elde etti.

Cannes, Berlin, Venedik, Şanghay gibi festivallerle birlikte dünyanın en iyi 15 film festivalinden biri sayılan Varşova Fiklm Festivali, Beyaz Balina'ya en iyi animasyon filmi ödülünü verdi.

10 dakikalık bu animasyonda yıllar önce bir hava kazasında kaybettiği arkadaşlarını aramaya başlayan yalnız bir kişinin hikayesi anlatılmaktadır.

Twitter'da Takip Ediniz. @Irna_Turkish

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