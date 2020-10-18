Afganistan İcra Kurulu Başkanı Tahran'da

Üç günlük resmi ziyaret amacıyla Tahran'a gelen Abdullah Abdullah, İranlı üst düzey yetkililerle ikili ilişkilerin geliştirilmesinin yanı sıra Afganistan'da barış ve istikrar konusunu değerlendirecek.

Afganistan Yüksek Uzlaşı Konseyi Başdanışmanı Mücib Rahman Rahimi konu ile ilgili yaptığı açıklamada, Abdullah Abdullah'ın bu ziyaret kapsamında İranlı yetkililerle Afganistan'daki barış görüşmelerine ilişkin son durumu masaya yatıracağını duyurdu.

Rahimi, 'Abdullah bu ziyarette ayrıca İranlı yetkililerden Afganistan'da barış sürecinin devam etmesine katkı sağlamalarını ve bu ülke ile bölgede barışın sağlamlaşmasına destek vermelerini isteyecek' diye ekledi.

Tahran'dan önce Pakistan ve Hindistan'ı ziyaret eden Abdullah, Afganistan barış sürecinin bölge ülkeleri tarafından desteklenmesini ve Taliban ile Doha'da yapılan görüşmelerin bu ülkede barışın kalıcılaşmasına katkı sunmasını hedeflemektedir.

Abdullah'a bu ziyarette Afganistan üst düzey yetkilileri ve Dışişleri Bakanlığı yetkilileri ile parlamento üyeleri eşlik ediyor.

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