Kalibaf: İran silah ambargosunun son bulması, akılsız ABD yönetimi için büyük bir hezimettir

İslami Şura Meclisi açık oturumunda konuşan Kalibaf, İran silah yaptırımının son bulduğuna değinerek, 'BMGK 2231 sayılı kararı uyarınca bugün İran'a karşı uygulanan silah ambargosu son buldu. Bu da yasa dışı olarak tetik mekanizmasını aktifleştirmeye çalışan akılsız ABD devleti için bir yenilgi, İran halkı için ise bir kazanımdır ve ABD'nin baskılarına karşı tepki olarak silah alım satımı için önemli adımlar atılmalıdır' değerlendirmesinde bulundu.

Kalibaf, 'Önümüzde önemli günler duruyor. Bu yolu selametle geçmek için İslam İnkılabı Rehberi Ayetullah Hamanei'nin yolundan yürümek, halkın sorunlarını çözmek için düşmana yanlış adres göstermemek, düşmanın daha fazla yaptırım için tamahını artırmmak ve halkın sorunlarını somut olarak çözmek gerekir' diye ekledi.

KOEP 5. Eki ve 2231 nolu BM Güvenlik Konseyinin B eki çerçevesinde İran aleyhindeki silah ambargosu 18 Ekim tarihinden sona erdi.

Twitter'da Takip Ediniz. @Irna_Turkish