Zarif: İran’ın dünya ile savunma işbirliğinin normalleşmesi, çoğulculuk ilkesinin zaferidir

Zarif, Twitter hesabından bir mesaj yayınlayarak bu konuyu belirtti.

Zarif mesajında, ‘’ Bugün çok önemli bir gündür zira ABD’nin tüm çabalarına rağmen, uluslararası camia BM Güvenlik Konseyinin 2231 nolu kararını ve Kapsamlı Ortak Eylem Planını (KOEP) korumayı başarmıştır. ‘’ diye yazdı.

Zarif, İran ile savunma işbirliğinin normalleşmesinin çoğulculuk ilkesi ve bölgenin barış ve güvenliği için bir zafer olduğunu belirtti.

KOEP 5. Eki ve 2231 nolu BM Güvenlik Konseyinin B eki çerçevesinde İran aleyhindeki silah ambargosu 18 Ekim tarihinden sona ermektedir.

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