İran Dışişleri Bakanlığı: İran silah ambargosunun sona ermesi önemli bir gündür

İran aleyhinde var olan silah ambargosunun bugün sona ermesi ile ilgili Dışişleri Bakanlığı tarafından bir açıklama yayınlandı.

Açıklamada bugünden itibaren İran’a ve İran’dan tüm silah ve teçhizatların ve bunlarla ilgili mali hizmetler aleyhine uygulanan ve bunlarla ilgili bazı İran vatandaşlarına uygulanan ambargoların sona erdiği ifade edildi.

Açıklamada, ‘’ KOEP çerçevesinde İran aleyhine silah ambargosunun sona ermesi hiçbir yeni bildiriye veya BM Güvenlik Konseyinin eylemine bağlı değildir. ‘’ ifadesi yer aldı.

Açıklamada, kaldırılan silah ambargosu ve buna bağlı seyahat yasaklarının otomatik olduğu ve bunun KOEP çerçevesinde sağlandığı ifade edilerek aynı şekilde 2023 yılında füze kısıtlamaları ve 2025 yılında da İran nükleer dosyasının BM Güvenik Konseyinde kapanacağı ifade edildi.

Açıklamada bugünden itibaren İran’ın istediği her türlü silah ve teçhizatları istediği kaynaktan ve bir yasal sınırlama olmadan temin edebileceği ve aynı şekilde politikaları çerçevesinde silah ihraç edebileceği belirtildi.

İran aleyhine ister mali, ister ekonomik, enerji veya silah kısıtlamasının hiçbir zaman İran tarafından tanınmadığı belirtilen açıklamada, İran’ın savunma doktrininin halkının direnişi ve kendi imkanlarına bağlı olduğu ve kutsal savunma döneminden bu yana İran’ın halkına ve kendi imkkanına dayanarak savunma ihtiyaçlarını temin ettiği ve bundan sonra da İran’ın bu doktrininin savunma gücü çerçevesine olacağı ifade edildi.

Açıklamada, kitle imha silahlarının İran savunma doktrininde yeri olmadığı belirtilerek, İran’ın önleyici gücünün İran halkının direnişi ve yerel imkanlara dayalı olduğu belirterek, İran’ın muasır tarihinde gücüne rağmen hiçbir zaman savaş başlatan taraf olmadığı ifade edili.

Batılı ülkeler tarafında bölgedeki bazı ülkelere satılan silahların bölgedeki savaş cinayetlerine yardım ettiği ifade eden açıklamada, ABD’nın 2231 nolu kararın menfaatlerinden İran’ın yararlanmaması yönündeki çabalara rağmen dünya ülkelerinin bu bildiriyi dikkate almaları gerektiği ifade edildi.

Açıklamada son 3 ay zarfında ABD’nin yasa dışı ve kötü niyetli çabalarla Güvenlik Konseyinin kararlarını ayaklar altına alma çabalarının BM Güvenlik Konseyi tarafında reddedildiği ifade edilerek, o ülkenin 2231 nolu karar karşısındaki tahrip edici tutumunu terk ederek taahhütlerine geri dönmesi, uluslararası hukuka aykırı davranışları bırakması ve Batı Asya bölgesindeki istikrarsızlığı arttırmaktan kaçınması istenildi.

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2012