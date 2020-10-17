Beluci: İran füze programını tehdit olarak nitelendirmek aldatıcı bir politikadır

Komite toplantısında Almanya Temsilcisi ve Yemen’in istifa eden hükümet temsilcilerinin iddialarına yanıt veren Beluci, Yemen temsilcisinin idialarının içi boş ve yanıt vermeye değeri olmadığını belirterek, kendisinin başka ülkeyi müdahale için davet etmelerini buna karşın kendilerinden tarihin en büyük insani krizini sonlandırmayı istemediklerinin üzüntü verici olduğunu söyledi.

Beluci, Alman temsilcisinin İran füze programından dolayı kaygılarını ilan etmesine değinerek, ‘’ Bizim savunma durumumuz akılıcı jeostratejik hesabımız, ahlaki ve dini ilkelerimiz ve tarihi tecrübelerimize dayalıdır. ‘’ dedi.

Saddam’ın İran-Irak savaşında İran şehirlerini bombaladığını, kimyasal silah kullandığını ve yüzbinlerce insanın ölümüne sebep olduğunu ifade eden Beluci, Almanyan’ın bu kimyasal silahlarla ilgili rolü hakkında hesap vermesi gerektiğini söyledi.

O dönem İran’ın en ufak teçhizat alamadığını bu kısıtlamaların hala devam ettiğini belirten Beluçi, bunun yanında son 40 yılda İran’ın birkaç kez ABD tarafından saldırıya uğradığını da belirtti.

İsrail’in İran aleyhine nükleer silah kullanacağı iddiasına değinen Beluci, bazı bölge ülkelerinin de ABD’den İran’a saldırı düzenlenmesini istediklerini söyledi ve hiçbir İranlı yetkilinin halkını Fars Körfezi gibi istikrarsız bir bölgede savunmasız bırakamayacağını söyledi.

İran füze programının yerel olduğunu ve zati hakkı olduğunu ifade eden Beluci, İran’ın savunma bütçesinin ABD’nin komşu bazı müşterilerine sattığı silahların çok küçük bir bölümünü oluşturduğunu söyledi.

İran’ın 2231 nolu BM Güvenlik Konseyi kararına saygılı olduğunu ifade eden Beluci, İran’ın nükleer silah taşıyabilecek bir füzeye sahip olmadığını söyledi.

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2012