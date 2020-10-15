İran, helal gıda standardı düzenlenmesi için 120 öneride bulundu

Piruzbeht, IRNA’ya yaptığı açıklamada, Rusya, Ermenistan, Özbekistan ve diğer bir çok ülke tarafından İranlı ihracatçılardan helal sertifikasının istendiğini belirtti.

Piruzbeht, 33 ülkeden sadece 13 ülkenin İslam Ülkeleri Standartlar Kurumu (SMIIC) üyesi olduğunu ve İran’ın da bu kurumun yönetim kurulu üyesi olduğunu söyledi.

İran Standartlar Kurumunun 19 yıldan beri faal bir şekilde İslam İşbirliği Teşkilatı düzeyinde helal standartların oluşmasında faaliyet gösterdiğini ifade eden Piruzbeht, bu doğrultuda bugüne kadar 120 öneri sunulduğunu söyledi.

Her gün gelişmekte olan helal gıda sektöründen İran’ın payı yüzde birdir.

Helal ürünler gıda ile sınırlı değildir ve ilaç sanayi ile sağlık ve kozmetik ürünlerini de kapsamaktadır.

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