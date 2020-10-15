İki İspanyol, İmam Rıza türbesinde Müslüman oldu

Haşimi Nejad, IRNA’ya yaptığı açıklamada, Korona öncesi İslam’ı seçmek isteyen yabancı hacıların İmam Rıza Türbesinde düzenlenen törenle İslam’ı seçtiklerini faka Korona sonrası durumun değiştiğini söyledi.

Haşimi Nejad, Korona sonrası internet ortamından çeşitli dillerde düzenlenen Webinar’lar vasıtası ile bu programın yürütüldüğünü söyledi.

Korona’dan dolayı yaşanan kısıtlamanın etkisi ile bu sene türbeyi daha az yabancı hacının ziyaret ettiğini ifade eden Haşimi Nejad, iki İspanyol vatandaşının da sanal ortamda İslam’ı seçtiklerini söyledi.

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2012