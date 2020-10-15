İAET: İran bilim insanları ABD’nin zorbalıklarına karşı gelmeye hazırlar

Kurum tarafından ABD Dışişleri Bakanlığının İran’ın nükleer enerji kullanımı ile ilgili iddialarına karşın yapılan açıklamada, ‘’ İran’ın nükleer bilim insanları, İslam İnkılabı Liderinin bu husustaki emirlerini yerine getirmeye ve ABD’nin zorbalık ve tek yönlü politikalarına karşı gelmeye hazırlar. ‘’ ifadesi yer aldı.

İran için stratejik ilkenin barışçıl nükleer kullanımında öngörülü olmak olduğu ifade edilen açıklamada, nükleer enerjinin her zaman için İran milletinin elinde olacağını belirtildi.

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo dün yaptığı açıklamada, ‘’ İran nükleer silah istemediğini iddia etmekte fakat nükleer programı ile dünyayı tehdit etmekte. Tüm milletler İran’ın zorbalığını reddetmeliler. ‘’ iddiasında bulundu.

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