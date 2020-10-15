15 Eki 2020 08:39
Journalist ID: 1942
News Code: 84076655
0 Persons

İran, ABD’nin tek yönlü politikalarını insan hakları için gerçek tehdit olduğunu belirtti

İran, ABD’nin tek yönlü politikalarını insan hakları için gerçek tehdit olduğunu belirtti

Tahran, IRNA- İran’ı BM Genel Kurulu 3. Komitedeki temsilcisi Mohhammad Zareiyan, Amerika’nın tek taraflı politikalarının dünyada insan hakları aleyhindeki gerçek tehdit olduğunu belirtti.

Zareiyan, 3. Komite toplantısında yaptığı açıklamada, İran aleyhindeki yasa dışı tek taraflı uygulamaların pandmi döneminde bile arttığını belirterek, ‘’ ABD yönetimi İranlı vatabdaşların özellikle kadınlar, çocukları, yaşlılar ve tıbbı bakım isteyen kişilerin siyasi menfaatlerini hedef almaktadır ve bu ekonomik terörizmden başka bir şey değildir. ‘’ dedi.

ABD’in tek taraflı uygulamalarının üzüntü verici olduğunu ifade eden Zareiyan, dünya genelinde 10 milyonlarca kişinin tek taraflı uygulamaların etkisinde olduğunu söyledi.

Zareiyan, tek taraflı uygulamaların kurbanlarının sesinnin duyulması için bir yol olup olmadığı sorusunu yöneltti.

Twitter'da Takip Ediniz. https://twitter.com/Irna_Turkish

2012

yorumunuz

You are replying to: .
3 + 7 =