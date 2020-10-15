İran, ABD’nin tek yönlü politikalarını insan hakları için gerçek tehdit olduğunu belirtti

Zareiyan, 3. Komite toplantısında yaptığı açıklamada, İran aleyhindeki yasa dışı tek taraflı uygulamaların pandmi döneminde bile arttığını belirterek, ‘’ ABD yönetimi İranlı vatabdaşların özellikle kadınlar, çocukları, yaşlılar ve tıbbı bakım isteyen kişilerin siyasi menfaatlerini hedef almaktadır ve bu ekonomik terörizmden başka bir şey değildir. ‘’ dedi.

ABD’in tek taraflı uygulamalarının üzüntü verici olduğunu ifade eden Zareiyan, dünya genelinde 10 milyonlarca kişinin tek taraflı uygulamaların etkisinde olduğunu söyledi.

Zareiyan, tek taraflı uygulamaların kurbanlarının sesinnin duyulması için bir yol olup olmadığı sorusunu yöneltti.

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2012