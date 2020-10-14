14 Eki 2020 21:09
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News Code: 84076438
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Hatibzade: İranlı diplomatın Belçika’da dokunulmazlığının kaldırılması kabul edilemez bir bidattir

Hatibzade: İranlı diplomatın Belçika’da dokunulmazlığının kaldırılması kabul edilemez bir bidattir

Tahran, IRNA- İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatibzade, Reuters ajansının İranlı diplomat Esedullah Esedi’nin Belçika’da diplomatik dokunulmazlığının kaldırılması yönündeki iddiasının kabul edilemez bir bidat olduğunu ve dosyaya uğraşan ülkelerin bu diplomatın hukukunun çiğnenmesinin sorumlusu olarak gördüğünü söyledi.

Hatibzade bu kabil iddiaların ortaya atılmasının ve temelsiz haberlerin daha sonra bunları kullanılmak için yapıldığını söyledi.

Hatibzade, ‘’ İran açısından Esedi’nin Avrupa’da tutuklanması yasa dışı ve 1961 Viyana Konvansiyonunun çiğnenmesidir ve bundan dolayı daha önce resmi itirazlar Avrupa ülkelerine iletilmiştir. ‘’ dedi.

Hatibzade, Edesi'nin tutuklanması ve mahkemeye çıkarılmasının kabul edilemez bir bidat olduğunu söyledi.

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