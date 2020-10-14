Hatibzade: İranlı diplomatın Belçika’da dokunulmazlığının kaldırılması kabul edilemez bir bidattir

Hatibzade bu kabil iddiaların ortaya atılmasının ve temelsiz haberlerin daha sonra bunları kullanılmak için yapıldığını söyledi.

Hatibzade, ‘’ İran açısından Esedi’nin Avrupa’da tutuklanması yasa dışı ve 1961 Viyana Konvansiyonunun çiğnenmesidir ve bundan dolayı daha önce resmi itirazlar Avrupa ülkelerine iletilmiştir. ‘’ dedi.

Hatibzade, Edesi'nin tutuklanması ve mahkemeye çıkarılmasının kabul edilemez bir bidat olduğunu söyledi.

Twitter'da Takip Ediniz. https://twitter.com/Irna_Turkish

2012