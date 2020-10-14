Tahti Revançi: Dünyanın güvenlik duumu daha da kötüleşmştir

BM 75. Genel Kurul Silahsızlanma ve uluslararası Güvenlik Komitesinin toplantısında konuşan Tahti Revançi, devam eden çatışmalar, silahlanma yarışlarına işretle büyük güçler arasındaki diyalog şartlarının da ortadan kaldırılmaya yüz tuttuğunu ve bundan dolayı dünya güvenlik durumunun geçmişe nazaran daha kötüleştiğini söyledi.

14 bin nükleer silah ve bunlarla ilgili yıllık 100 milyar dolar masrafın dünyayı ve insanlığı tehdit eden tehlike olduğuna ifade eden Tahti Revançi, NPT anlaşmasının uygulanmasından 50 sene geçmesine rağmen, anlaşma ile ilgili taahhütlerin özellikle nükleer silahsızlanma taahhüdünün gerçekleşmediğini ve NPT’nin itibarının gelecek sene gözden geçirilme konferansında alınacak kararlara bağlı olduğunu söyledi.

ABD ve Siyonist rejimin dünyada silahsızlanmanın önündeki en büyük engeller olduğunu ifade eden Tahti Revançi, ‘’ ABD dünyanın en büyük nükleer silahlara sahip ülkesidir ve sadece 2019 yılında ülkeler silahlarına 36 milyar dolar masraf etmiştir.’’ Dedi.

İsrail’in bölgesel bir tehlike olduğunu ifade eden Tahti Revançi, siyonist rejimin ABD desteği işe diğer ülkeleri nükleer silahlarla tehdit ettiğini söyledi.

Siyonist rejimin 1974 yılında İran tarafından önerilen Nükleer Silahlardan Arındırılmış Ortadoğu için tek engel olduğunu ifade eden Tahti Revançi, uluslararası camianın siyonist rejimin kayıtsız şartsız NPT’ye üye olmaya ve denetimleri kabul etmeye zorlamasını beklendiğini söyledi.

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2012