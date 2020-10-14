Tahran, İran-Katar Ortak İşbirliği Komisyonu 7. Toplantısı'na evsahipliği yapacak

Enerji Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, sanal olarak görüşen Enerji Bakanı Rıza Erdekaniyan ile Katar Ticaret ve Sanayi Bakanı Saad Şerid el-Kabi, iki dost ve komşu ülke arasındaki ilişkilerin her geçen gün daha da gelişmesi gerektiğini kaydederek, iş birliği konuların belirlenerek uygulanması gerektiğine vurgu yaptı.

İran-Katar Ortak Ekonomik İşbirliği Komisyonu Katarlı Başkanı olan Katar Sanayi ve Ticaret Bakanı el-Kabi ayrıca İranlı Bakan'ı Ekim ayının sonlarında Katar'ı ziyaret etmeye davet etti.

Taraflar bu görüşmede ayrıca yılsonuna kadar İran-Katar Ortak İşbirliği Komisyonu 7. Toplantısı'nın düzenlenmesi konusunda mutabık kaldı.

Öte yandan 28 Eylül günü Enerji Bakanı Erdekaniyan ile Katarlı mevkidaşı arasında yapılan görüşmede İran elektrik ağının Katar'a bağlanmasının önem ve avantajların ele aldı.

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